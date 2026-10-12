У Пакистані бензин подорожчав на 145,13 рупії за літр — The Express Tribune

У Пакистані станом на 10 жовтня 2026 року літр бензину коштував 398,30 пакистанської рупії, що на 145,13 рупії більше, ніж на початку року. Ціна дизельного пального за цей період зросла на 139,16 рупії — до 396,24 рупії за літр, повідомляє The Express Tribune.

Після запровадження щоденного перегляду цін 21 липня вартість бензину підвищували 35 разів і знижували 22 рази. Для дизельного пального зафіксували 34 підвищення та 23 зниження. Найвищих значень ціни досягли 3 квітня: бензин тоді коштував 458,41 рупії за літр, а високошвидкісний дизель — 520,35 рупії.

Що впливає на ціни

На внутрішні ціни нафтопродуктів впливають коливання світових котирувань нафти, напруженість на Близькому Сході, витрати на імпорт і зміна курсу пакистанської рупії. У роздрібну ціну також входять імпортні витрати, збори, митні платежі та інші складові, тому падіння світових цін на нафту не обов'язково означає пропорційне здешевлення пального для споживачів.

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Пакистан залежить від імпорту сирої нафти та перероблених нафтопродуктів. У липні й серпні, перші два місяці 2026–2027 фінансового року, країна імпортувала близько 2,001 млн тонн сирої нафти. Імпорт сирої нафти та готового бензину є окремими категоріями.

Тиск на витрати домогосподарств

Зростання цін на бензин збільшує витрати мотоциклістів, власників приватних автомобілів, водіїв рикш і людей, які щодня їздять на роботу. Дорожчий дизель підвищує операційні витрати автобусів, вантажівок, сільськогосподарської техніки та вантажних перевезень, що може впливати на вартість продуктів, будівельних матеріалів та інших товарів.

За даними Статистичного бюро Пакистану, річна інфляція у вересні становила 10,26%, а споживчі ціни за місяць зросли на 1,27%. Транспортні витрати підвищилися на 5,75% проти серпня, а ціни на моторне паливо в містах — на 10,76%. Додатковим чинником тиску на бюджети домогосподарств стало подорожчання електроенергії.

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