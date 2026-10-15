У Пакистані через обвал даху школи загинули щонайменше 17 учнів — Dawn

У Пешаварі, Пакистан, щонайменше 17 учнів загинули внаслідок обвалу даху приватної школи в Дір-Колоні. За даними Dawn, усім дітям, яких стосується інцидент, було не більше 13 років.

Рятувальна операція

Речник лікарні Леді-Рідінг Мухаммад Асім заявив, що внаслідок обвалу загинули 17 учнів. Він також повідомив про оголошення надзвичайної ситуації в медзакладі.

Раніше речник служби порятунку Rescue 1122 Білал Ахмед Фаїзі повідомляв, що до лікарень доправили близько 20 людей, зокрема учнів і вчителів. На той момент, за даними лікарні Леді-Рідінг, було відомо про чотирьох загиблих.

Рятувальні роботи на місці обвалу тривали. Rescue 1122 також заявляла, що понад 10 дітям надали першу допомогу та доправили до лікарень. Рятувальники побоювалися, що під уламками могли залишатися ще кілька дітей.

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Інші обвали в Пакистані

Dawn зазначає, що обвали дахів і будівель у Пакистані трапляються часто; видання пов'язує це переважно з низькими стандартами безпеки та використанням неякісних будівельних матеріалів.

У липні троє дівчат віком від трьох до 13 років загинули після обвалу частини зовнішньої стіни державної початкової школи поблизу Умеркота. Того ж місяця в Лахорі через обвал даху недобудованої приватної школи загинула дитина, ще щонайменше п'ятеро людей постраждали.

У червні в районі Кахна в Лахорі через обвал даху приватного навчального центру загинули 14 дітей. Раніше в Дера-Газі-Хані внаслідок обвалу даху класу приватної школи загинули четверо дітей, ще 20 людей дістали травми.

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