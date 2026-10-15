У Пешаварі, Пакистан, унаслідок обвалу даху приватної школи Al-Khair Education Center загинули щонайменше 32 школярі та вчителька. Більшість загиблих дітей були віком до 13 років. Щонайменше 45 людей зазнали травм різного ступеня тяжкості, повідомляє The Japan Times.

Рятувальна операція тривала кілька годин

Обвал стався під час ранкових занять о 8:48. Рятувальники протягом чотирьох-п’яти годин діставали дітей з-під уламків будівлі, а біля школи зібралися батьки й родичі учнів.

За словами представника лікарні Lady Reading Hospital Мохаммада Асіма, серед загиблих були 12 учениць і вчителька. Троє дітей перебували у критичному стані з травмами голови. До цієї лікарні доправили 20 постраждалих, більшість із них після надання медичної допомоги виписали.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Поліція розпочала розслідування

Представник рятувальної служби повідомив, що дах верхнього поверху обвалився на учнів у класах нижче, унаслідок чого були пошкоджені два поверхи будівлі. На момент інциденту в трьох класах перебували 110 учнів. Раніше начальник поліції Пешавара Міан Саїд повідомляв, що рятувальники дістали з-під завалів 47 дітей і що кількість загиблих могла зрости.

Саїд заявив, що будівля мала слабку конструкцію, а дах був перевантажений будівельними конструкціями. Власника школи затримали, правоохоронці відкрили розслідування. Родичі загиблих звинуватили адміністрацію закладу в ігноруванні занепокоєнь щодо стану будівлі та вимагали притягнути винних до відповідальності.

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф висловив співчуття сім’ям загиблих, йдеться в заяві його офісу.

Читай нас у