У Пакистані домовилися скликати парламентські засідання 13 жовтня — Dawn

У Пакистані прем’єр-міністр Шехбаз Шаріф зустрівся з президентом Асіфом Алі Зардарі в президентській резиденції. Вони обговорили загальну безпекову та політичну ситуацію в країні й домовилися скликати окремі засідання Національних зборів і Сенату у вівторок, 13 жовтня, повідомляє Dawn.

Учасники зустрічі

Разом із главою уряду на зустрічі були віцепрем’єр і міністр закордонних справ Ісхак Дар, радник прем’єра з політичних питань Рана Санаулла, міністр внутрішніх справ Мохсін Накві, генеральний прокурор Мансур Усман Аван і міністр права Азам Назір Тарар.

Також у зустрічі взяли участь представники Пакистанської народної партії Шеррі Рехман і Саїд Навід Камар.

Суперечки між центром і провінцією

Зустріч відбулася на тлі суперечок між федеральним урядом, очолюваним Пакистанською мусульманською лігою — Наваз, та владою провінції Хайбер-Пахтунхва, де керує опозиційна PTI. Одним із головних предметів розбіжностей є політика протидії тероризму.

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PTI заявляє, що її не залучають до ухвалення безпекових рішень щодо Хайбер-Пахтунхви, однак федеральна влада це заперечує. Партія також виступає за перегляд антитерористичної політики. Центральний уряд, зі свого боку, критикує зусилля провінційної влади у боротьбі з тероризмом і її позицію щодо діалогу з афганськими талібами.

Міністр інформації Аттаулла Тарар звинуватив адміністрацію Хайбер-Пахтунхви в неналежному управлінні. Він заявив, що провінція отримала 700 млрд рупій у межах Національної фінансової комісії на проєкти розвитку, але не модернізувала антитерористичний департамент, не створила криміналістичних лабораторій і не встановила камер системи безпечного міста. Також міністр стверджував, що PTI витрачає ці кошти на організацію протестів.

Контакти з опозицією

Окремо Шехбаз Шаріф телефоном поговорив із лідером партії «Джаміат Улема-е-Іслам — Фазл» Мауланою Фазлуром Рехманом. Серед тем розмови було зниження напруженості між федеральним центром та урядом Хайбер-Пахтунхви. За даними канцелярії прем’єра, Фазлур Рехман прийняв запрошення провести переговори в резиденції глави уряду, а зустріч має відбутися найближчим часом.

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