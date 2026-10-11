У Пакистані губернатор Кунді провів перше засідання дорадчої ради — Dawn

У Пакистані губернатор провінції Хайбер-Пахтунхва Файсал Карім Кунді провів перше засідання дорадчої ради провінції, сформованої федеральним урядом після запровадження надзвичайного стану та губернаторського правління. Про це повідомляє Dawn.

На початку засідання члени ради представилися та розповіли про закріплені за ними напрями роботи. Кунді заявив, що перед радою стоїть багато викликів, а її учасники отримають брифінги щодо своїх сфер відповідальності та матимуть кілька днів, щоб із ними ознайомитися.

Пріоритетом назвали безпеку

Губернатор сказав, що роботу необхідно прискорити, а щодо корупції діятиме нульова толерантність. За його словами, першочерговим питанням є ситуація з правопорядком. Він також закликав використовувати досвід інших провінцій.

Кунді назвав нинішню ситуацію можливістю поліпшити імідж Хайбер-Пахтунхви. Він заявив, що мир у провінції може сприяти приїзду туристів та інвесторів.

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Заяви про боротьбу з тероризмом

У зверненні до жителів провінції Кунді сказав, що через «надзвичайні обставини» було вжито необхідних заходів відповідно до Конституції. Він пообіцяв утримуватися від політичної риторики та заявив, що його головна мета — повернути до Хайбер-Пахтунхви мир, безпеку і стабільність.

За словами губернатора, жителі провінції дорого заплатили через тероризм. Він наголосив, що пуштуни не є причиною тероризму, а стали його найбільшими жертвами. Кунді заявив про намір посилити спроможності поліції та департаменту боротьби з тероризмом.

Також він повідомив, що рада зосередиться на охороні здоров’я, освіті та зайнятості. Окремим завданням Кунді назвав ліквідацію всієї інфраструктури, що сприяє тероризму, зокрема протидію тим, хто його підтримує та фінансує. Він запевнив, що надзвичайні заходи не спрямовані проти конкретної партії чи групи.

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