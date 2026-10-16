У Пакистані перевірять усі державні школи після трагедії в Пешаварі — The Express Tribune

Влада провінції Хайбер-Пахтунхва в Пакистані наказала провести перевірку всіх будівель державних шкіл після обвалу даху класної кімнати у приватній школі Пешавара. Внаслідок трагедії в навчальному закладі Al-Khair Education System у районі Дір-Колоні загинули щонайменше 30 учнів і вчитель, ще кілька людей зазнали поранень, повідомляє The Express Tribune.

Перевірки в кожному окрузі

Департамент початкової та середньої освіти провінції 15 жовтня звернувся до Департаменту комунікацій і громадських робіт із вимогою сформувати кваліфіковані технічні групи в кожному окрузі. Вони мають провести комплексну оцінку шкільних будівель у координації з окружними органами освіти.

Фахівці перевірятимуть дахи, стелі, стіни, балки, фундаменти, сходи та інші конструктивні елементи, щоб виявити дефекти, потреби в обслуговуванні та можливі небезпеки. Будівлі розподілятимуть на три категорії: безпечні, такі, що потребують ремонту або поліпшення, та потенційно небезпечні, для яких необхідна термінова технічна оцінка.

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Заходи для небезпечних споруд

Технічні групи мають рекомендувати ремонт, посилення конструкцій або відновлювальні роботи, визначивши пріоритетність і строки їх виконання. Про будівлі, що становлять безпосередню загрозу для учнів і працівників, необхідно негайно повідомляти окружну владу. Команди також можуть порадити обмежити доступ до таких споруд або тимчасово припинити їх використання.

Перевірка охопить усі державні школи провінції, зокрема окремі заклади для хлопців і дівчат. Звіти по округах із даними про дефекти, оцінкою безпеки та рекомендованими заходами мають подати до полудня 26 жовтня. Для кожної перевіреної школи також видаватимуть сертифікат безпеки або документ про відсутність заперечень, у якому зазначатимуть стан конструкцій, придатність будівлі до подальшого використання та необхідні умови чи ремонти.

Обвал стався у триповерховій будівлі в густонаселеному районі Дір-Колоні. За словами керівника поліції Пешавара Міана Саїда, власника школи затримали, а поліція планує зареєструвати справу у зв’язку з інцидентом. Він заявив, що дах був неякісно збудований, а вузькі вулиці ускладнили рятувальну операцію. Освітній департамент також створив комісію для розслідування причин обвалу.

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