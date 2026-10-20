У Пакистані повідомили про затримання депутата Насіма Алі Шаха — The Express Tribune

У Пакистані поліція, за повідомленнями, затримала депутата Національної асамблеї від партії Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) Маулану Насіма Алі Шаха. Його нібито забрали з медресе Al-Markaz-ul-Islami у Ґорівалі, район Банну, повідомляє The Express Tribune.

Відео із затримання

У соціальних мережах поширюють відео, яке, як стверджується, показує, як поліцейські виводять парламентаря. Цей запис також поширили з акаунта Насіма Алі Шаха в X.

Обставини затримання, можливі справи проти депутата та його місце перебування після операції офіційно не підтверджувалися.

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Затримання представників PTI

Повідомлення про затримання Алі Шаха з'явилися на тлі ширших дій проти лідерів і прихильників PTI у провінції Хайбер-Пахтунхва після запровадження там губернаторського правління та надзвичайного стану 11 жовтня.

Серед політиків, яких взяли під превентивну варту, були колишній головний міністр провінції Сохаїл Афріді, президент PTI у Хайбер-Пахтунхві Джунаїд Акбар і спікер провінційної асамблеї Бабар Салім Сваті. Державний міністр внутрішніх справ Талал Чаудрі підтвердив, що Афріді та кількох членів його кабінету помістили під превентивну варту.

Брат Афріді Мухаммад Амір подав до Високого суду Пешавара петицію, в якій заявив, що 11 жовтня озброєні люди в масках забрали політика з резиденції головного міністра в Пешаварі. PTI назвала запровадження губернаторського правління та надзвичайного стану неконституційним і оскаржила ці заходи в суді.

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