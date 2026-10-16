У Пакистані річна короткострокова інфляція сягнула 11,38% — Dawn

У Пакистані короткострокова інфляція в річному вимірі становила 11,38% за тиждень, що завершився 15 жовтня. Основним чинником стали вищі ціни на продукти харчування, повідомляє Dawn із посиланням на дані Пакистанського бюро статистики.

Динаміка цін за тиждень

Із 51 товару першої необхідності, які відстежує статистичне відомство, протягом тижня подорожчали 23 позиції, або 45,10%. Ціни на сім товарів, або 13,72%, знизилися, а на 21 позицію залишилися без змін.

Індекс чутливих цін, який відображає короткострокову інфляцію, за тиждень зменшився на 0,04%. Його розраховують щотижня на основі цін на 51 товар і послугу, які збирають на 50 ринках у 17 містах країни.

Найбільше за тиждень зросли ціни на один із видів бобових — на 4,97%, пшеничне борошно — на 3,36% та курятину — на 3,31%. Також дорожчали яйця, деякі види бобових, дрова, дизельне пальне, скраплений газ і готовий чай. Водночас помідори подешевшали на 23,05%, цибуля — на 4,90%, банани — на 2,59%, а бензин — на 0,70%.

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Річне подорожчання пального й продуктів

Короткострокова інфляція утримується на двозначному рівні кілька тижнів поспіль, зокрема через стале підвищення цін на нафтопродукти. Видання зазначає, що уряд не послаблює збір на нафтопродукти та продовжує підвищувати ціни на бензин і дизель.

У річному вимірі найбільше зросли ціни на цибулю — на 75,19%, скраплений газ — на 68,95%, електроенергію для першого кварталу — на 58,59%, бензин — на 49,60% і дизель — на 43,98%. Пшеничне борошно подорожчало на 35,13%, а курятина — на 20,77%.

Натомість ціни на помідори за рік знизилися на 63,65%, на картоплю — на 39,93%, на цукор — на 23,20%, а на яйця — на 19,83%.

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