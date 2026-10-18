У Пакистані схвалили 2 млрд рупій для оновлення Smeda — The Express Tribune

Економічний координаційний комітет Пакистану схвалив виділення 2 млрд рупій на реалізацію плану оновлення Управління розвитку малих і середніх підприємств Smeda. Кошти спрямують на затверджені заходи для підтримки малих, середніх і мікропідприємств у 2026–2027 фінансовому році, повідомляє The Express Tribune.

План трансформації Smeda

Міністерство промисловості та виробництва повідомило комітету, що прем’єр-міністр затвердив бізнес-план оновлення та трансформації Smeda. План передбачає перетворення установи на більш динамічну, оперативну й орієнтовану на результат структуру.

Його метою є посилення уваги до сталого зростання, модернізації, продуктивності та конкурентоспроможності малих, середніх і мікропідприємств Пакистану. У федеральному бюджеті на 2026–2027 фінансовий рік на затверджені заходи в межах плану передбачили 2 млрд рупій.

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За даними міністерства, фінансування супроводжується планом використання коштів. У ньому визначено цілі виконання окремих заходів, прогнозовані витрати та потреби у фінансуванні протягом поточного фінансового року.

Технічний додатковий грант

Фінансовий підрозділ погодився на перерахування 2 млрд рупій на користь Smeda, однак бюджетне призначення мало бути оформлене через технічний додатковий грант. Саме тому подання Міністерства промисловості та виробництва потребувало схвалення Економічного координаційного комітету.

Для прозорого, підзвітного й цільового використання грошей передбачено окремий спеціальний рахунок у головному відділенні Національного банку Пакистану в Лахорі. Рахунок перебуває у віданні підрозділу Генерального бухгалтера доходів Пакистану в Лахорі.

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