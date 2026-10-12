У Пакистані створили орган для позасудового врегулювання спорів — The Express Tribune

У пакистанській провінції Пенджаб створили Управління альтернативного врегулювання спорів Пенджабу (ADRA), яке має прискорити розгляд конфліктів поза судами. Орган заснували на підставі ордонансу, щоб громадяни, державні відомства та інші сторони могли врегульовувати розбіжності шляхом взаємних консультацій, з меншими витратами та в коротші строки.

Ініціатива має зменшити навантаження на судову систему та запропонувати альтернативу тривалим судовим провадженням. ADRA розглядатиме спори між державою та громадянами, між приватними особами, а також між компаніями.

Склад і повноваження органу

Головою ADRA буде головний міністр Пенджабу. Він призначатиме генерального директора та інших членів органу, а також зможе продовжувати строки їхніх повноважень.

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До складу управління мають увійти судді у відставці з високих судів, Верховного суду й судів нижчих інстанцій, колишні державні службовці, а також фахівці з кримінального та цивільного права, оподаткування, корпоративних питань та інших відповідних сфер.

Врегулювання спорів

Як повідомляє The Express Tribune, ADRA також матиме повноваження видавати ліцензії експертам різних спеціальностей для участі у процедурі врегулювання спорів. Про домовленості, досягнуті сторонами через цей механізм, орган офіційно повідомлятиме.

Влада Пенджабу розраховує, що новий механізм зробить позасудове врегулювання доступнішим і менш витратним та допоможе зменшити кількість нерозглянутих справ у судах.

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