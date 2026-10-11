У Пакистані в провінції Хайбер-Пахтунхва запровадили надзвичайний стан і губернаторське правління після того, як президент схвалив рекомендації федерального кабінету міністрів. Про це повідомляє Dawn.

Рішення ухвалили на екстреному засіданні федерального кабінету в неділю, 11 жовтня. Прем’єр-міністра Шехбаза Шарифа поінформували про безпекову ситуацію в провінції.

У заяві офісу прем’єр-міністра зазначено, що члени кабінету розглянули ситуацію та звернули увагу на, за їхньою оцінкою, навмисне усунення провінційної влади від боротьби з тероризмом.

Конституційні положення

Кабінет запропонував прем’єр-міністрові порадити президентові скористатися конституційними повноваженнями та запровадити надзвичайний стан відповідно до статей 232 і 234 Конституції Пакистану.

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Стаття 232 передбачає проголошення надзвичайного стану в провінції, якщо безпеці Пакистану або частини країни загрожують війна, зовнішня агресія чи внутрішні заворушення, з якими провінційна влада не здатна впоратися. Для її застосування потрібна резолюція провінційної асамблеї. Якщо президент діє самостійно, указ про надзвичайний стан мають упродовж 10 днів схвалити обидві палати парламенту.

Під час дії надзвичайного стану парламент може ухвалювати закони для провінції з питань, які не входять до федерального законодавчого переліку. Стаття 233 також дозволяє президентові призупиняти окремі основоположні права на цей період.

Заяви прем’єр-міністра

Стаття 234 стосується запровадження губернаторського правління у разі порушення роботи конституційного механізму в провінції. Як зазначає видання, для цього президентові необхідне звернення губернатора провінції.

На засіданні Шехбаз Шариф заявив, що не дозволить уряду Хайбер-Пахтунхви, який очолює партія PTI, дестабілізувати економіку країни. Він також говорив про загибель цивільних, поліцейських і працівників сил безпеки в Хайбер-Пахтунхві та Белуджистані й сказав, що Пакистан неодноразово закликав Афганістан стримувати терористичні елементи.

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