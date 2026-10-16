У Пакистані вбили підозрюваного в атаці на поліцію в Кохаті — The Express Tribune

У пакистанському окрузі Лаккі-Марват під час спільної операції поліції та сил безпеки на основі розвідувальних даних загинув Захід Гуль. Правоохоронці підозрюють його в причетності до організації атаки смертника на старий поліцейський комплекс у Кохаті. Операцію провели в районі Волай-Сагай поблизу підрозділу Беттані, повідомляє The Express Tribune.

Атака в Кохаті

Вибух у мечеті на території поліцейського комплексу Кохат стався минулого місяця під час п’ятничної молитви. Тоді загинула щонайменше 21 людина: 15 працівників поліції та шестеро цивільних.

За твердженням поліції, Гуль був пов’язаний із забороненим угрупованням Гуль Бахадура та перебував у розшуку. Правоохоронці заявили, що він відігравав ключову роль у підготовці нападу й скеровував смертника, який їхав автомобілем, начиненим вибухівкою, до цілі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Інші звинувачення поліції

Поліція також стверджує, що Гуль був причетний до пограбування банку в районі Білітанг у Кохаті, під час якого викрали 6 млн пакистанських рупій. За даними правоохоронців, ці кошти розподілили між бойовими групами, що діяли в районах Бака-Хель і Джані-Хель округу Банну.

Посадовці поліції заявили, що приблизно два місяці тому Гуль нібито привіз смертника для нападу на новий поліцейський комплекс у Кохаті, однак цей план зірвали силовики. Серед можливих майбутніх цілей, за версією поліції, були об’єкт Військово-повітряних сил Пакистану та поліцейська школа підготовки в Кохаті. Інших учасників мережі, за словами правоохоронців, уже затримали.

Усі твердження про роль Гуля в атаках і діяльності угруповання надали представники поліції. Незалежного підтвердження цих заяв у матеріалі не наведено.

Читай нас у