У Пакистані віцепрем’єр Ісхак Дар очолив комітет для Хайбер-Пахтунхва — Dawn

У Пакистані прем’єр-міністр Шехбаз Шаріф сформував комітет із 11 членів на чолі з віцепрем’єром і міністром закордонних справ Ісхаком Даром для нагляду за справами провінції Хайбер-Пахтунхва. Це сталося після запровадження в провінції надзвичайного стану та губернаторського правління, повідомляє Dawn.

Неформальний комітет

Джерело, близьке до глави уряду, повідомило виданню, що комітет створили неформально й офіційного повідомлення про його утворення не публікували. Орган щодня стежитиме за питаннями управління та безпеки в Хайбер-Пахтунхва й звітуватиме прем’єр-міністру.

Комітет також підтримуватиме зв’язок із новою владною структурою в провінції та допомагатиме консультативній раді Хайбер-Пахтунхва у виконанні її обов’язків і вирішенні питань безпеки.

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Склад і парламентська процедура

До складу органу увійшли міністр юстиції Азам Назір Тарар, міністр планування та розвитку Ахсан Ікбал, міністр інформації Аттаулла Тарар, міністр у справах Кашміру Амір Мукам, міністр парламентських справ Тарік Фазал Чаудрі, очільник Muttahida Qaumi Movement Халід Макбул Сіддікі та радник прем’єр-міністра Рана Санаулла. Також до комітету входять по одному представнику від Пакистанської народної партії, Партії авамі Белуджистану та Партії стабільності Пакистану.

Раніше Шехбаз Шаріф також сформував консультативну раду Хайбер-Пахтунхва з 11 членів, яку назвали кабінетом губернатора Файсала Каріма Кунді. Президент Асіф Алі Зардарі скликав засідання Сенату та Національної асамблеї на 13 жовтня о 18:00 — ймовірно, для затвердження запровадження надзвичайного стану й губернаторського правління відповідно до конституційної вимоги.

Державний міністр юстиції баристер Акіль заявив, що ці режими можуть тривати понад шість місяців, а їхня тривалість залежатиме від безпекової ситуації в провінції.

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