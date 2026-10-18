У Пакистані зафіксували понад 55 аварій на залізниці — The Express Tribune

У Пакистані від початку року зафіксували понад 55 аварій за участю пасажирських і вантажних поїздів. За інформацією The Express Tribune, ці інциденти, за повідомленнями, призвели до загибелі кількох людей, десятків травмованих і збитків для залізничної інфраструктури на мільйони рупій.

Аварії вантажних і пасажирських поїздів

Залізничні джерела повідомили, що аварії різного ступеня тяжкості сталися в кількох регіонах країни. Серед підрозділів залізниці з найбільшою кількістю інцидентів названо Суккур, Карачі та Мултан.

27 серпня поблизу Ханпура з рейок зійшли 10 вагонів вантажного поїзда. Того ж дня біля Кала-Гуджрана зійшли з рейок локомотив і два пасажирські вагони поїзда Rawal Express. 27 вересня поблизу Хайрпура сталася аварія з вугільним поїздом Yusufwala.

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Також 9 вересня в сортувальному парку Котрі з рейок зійшли три вагони вантажного поїзда з вугіллям, а 2 вересня поблизу Санджані — вагон-електростанція поїзда Khyber Mail. В іншому інциденті 6 вересня з рейок зійшли сім вагонів вугільного поїзда.

Перевірка виробництва деталей

Федеральний міністр залізниць Мухаммад Ханіф Аббасі відвідав сталеливарний і вагонний цехи в Мугалпурі. Він оглянув виробничі потужності, зокрема електродугову піч і спектральну лабораторію для перевірки виготовлених у печі деталей, та доручив посадовцям забезпечити стандарти якості під час виробництва залізничних компонентів.

24 травня шатл-поїзд у Кветті став ціллю саботажу, внаслідок якого було пошкоджено три вагони. Видання також згадує про серйозну аварію поїзда Rahman Baba Express у підрозділі залізниці Мултана.

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