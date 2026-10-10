У Пакистані застрелили гендиректора виборчої комісії — The Express Tribune

У районі Танк у пакистанській провінції Хайбер-Пахтунхва внаслідок збройного нападу загинув генеральний директор Виборчої комісії Пакистану (ECP) Шамшад. Як повідомляє The Express Tribune, невідомі озброєні люди відкрили вогонь по посадовцю в суботу.

Заява комісії

У пресрелізі речника ECP інцидент назвали цілеспрямованим убивством. Водночас видання охарактеризувало напад як терористичний. У комісії заявили, що загиблий був чесним, сумлінним і відданим державним службовцем та не мав особистих конфліктів.

За даними ECP, посадовця високо цінували колеги й інші працівники установи.

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Співчуття родині

Головний виборчий комісар, члени комісії, секретар ECP та інші працівники висловили співчуття родині загиблого. Вони заявили, що комісія підтримує його близьких у цей складний час.

Виборча комісія та її працівники також закликали уряд Пакистану вжити ефективних заходів для захисту всіх державних службовців від терористичних нападів.

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