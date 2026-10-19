У Пакистані затримали 1129 підозрюваних у кіберзлочинах за місяць — Dawn

У Пакистані Національне агентство з розслідування кіберзлочинів (NCCIA) повідомило про затримання 1129 підозрюваних протягом місяця загальнонаціональних операцій проти кіберзлочинності. За даними агентства, під час цих операцій було повернуто потерпілим 105,3 млн пакистанських рупій.

Скарги та зареєстровані справи

Протягом місяця після вступу на посаду генерального директора NCCIA Саїда Алі Насіра Різві агентство отримало 5176 скарг. За 4491 із них зареєстрували перевірки, повідомляє Dawn.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Після завершення перевірок агентство зареєструвало 272 справи щодо осіб, причетних, за даними NCCIA, до кіберзлочинів. У повідомленні не наводяться подробиці щодо конкретних категорій цих справ.

Заява керівника NCCIA

Саїд Алі Насір Різві заявив, що пріоритетом агентства буде цифровий захист населення, а політику нульової толерантності до кіберзлочинів надалі суворо застосовуватимуть. За його словами, захист людей, установ і цифрової інфраструктури став не лише завданням правоохоронців, а й загальнонаціональною необхідністю, оскільки цифрове середовище є важливою частиною національного життя.

Читай нас у