У Пакистані затримали ексглаву Гілгіт-Балтистану Хуршида — Dawn

У Пешаварі, Пакистан, затримали колишнього главу уряду Гілгіт-Балтистану та регіонального президента партії Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) Халіда Хуршида Хана. За повідомленням офіційної сторінки PTI у соцмережах, разом із ним затримали спікера Асамблеї Хайбер-Пахтунхви Бабара Саліма Сваті та ще кількох людей. Про це повідомляє Dawn.

Затримання в резиденції спікера

За даними видання, затримання відбулося вночі в неділю в резиденції спікера Асамблеї Хайбер-Пахтунхви в Пешаварі. Джерело в поліції підтвердило затримання Хуршида й заявило, що його розшукували у зв’язку з кількома кримінальними справами.

Співрозмовники Dawn стверджують, що з 2023 року Хуршид жив у резиденції головного міністра Хайбер-Пахтунхви, щоб уникнути затримання поліцією Гілгіт-Балтистану. Після запровадження надзвичайних заходів і губернаторського правління в провінції він, за цими даними, переїхав до резиденції спікера. Джерела не змогли підтвердити, чи доправлять його до Гілгіт-Балтистану для судових процедур, чи до іншого міста.

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Судовий вирок і дискваліфікація

У грудні 2024 року антитерористичний суд Гілгіт-Балтистану засудив Хуршида до 34 років ув’язнення та штрафу в 600 тисяч пакистанських рупій за погрози безпековим інституціям під час публічного зібрання. Суддя Рехмат Шах також наказав поліції затримати політика, а Національному органу баз даних і реєстрації — заблокувати його національне посвідчення особи.

За інформацією Dawn, Хуршид не з’являвся до суду, попри неодноразові виклики. Його також згадували в кількох поліцейських справах, пов’язаних із протестами PTI та ймовірними сутичками з правоохоронцями в Лахорі й Ісламабаді. У березні 2023 року його звинуватили у використанні працівників поліції та ресурсів Гілгіт-Балтистану для охорони колишнього прем’єр-міністра Імрана Хана.

У липні 2023 року Головний суд Гілгіт-Балтистану позбавив Хуршида права обіймати державні посади через звинувачення, що він отримав ліцензію Ради адвокатів Гілгіт-Балтистану на підставі підробленого диплома. До цього він був обраний до Законодавчої асамблеї Гілгіт-Балтистану від округу Астор за списком PTI на виборах 2020 року, після чого очолив уряд регіону.

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