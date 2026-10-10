У секторі Гази зберігається гострий голод попри припинення вогню — France 24

У секторі Гази в Палестині, попри припинення вогню між ХАМАС та Ізраїлем, зберігається поширений голод. За даними France 24, представник Всесвітньої продовольчої програми ООН назвав ситуацію з продовольчою безпекою в анклаві вкрай серйозною.

За останніми доступними даними за липень, гостру нестачу продовольства відчували 1,4 млн із приблизно 2,1 млн жителів Гази. Близько 200 тисяч людей, за оцінкою представника ВПП ООН, перебували за один крок від стану голоду.

Черги за їжею

Жителька Хан-Юніса Ніяха аль-Масрі щодня витрачає щонайменше шість годин у черзі до громадської кухні, щоб отримати їжу для родини. Вона живе в наметі разом із чоловіком та вісьмома дітьми віком від трьох до 14 років.

Чоловік жінки дістав поранення обох ніг унаслідок авіаудару та не може разом з іншими шукати їжу. Родина з десяти людей має лише один прийом їжі на день — рис, сочевицю та невелику кількість курятини. Запаси борошна доводиться розподіляти.

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Брак поживних продуктів

У ВПП ООН наголосили, що до Гази надходить певна кількість продовольства, однак раціон багатьох людей не має достатньої поживної різноманітності. Особливо це загрожує дітям, вагітним і жінкам, які годують грудьми, оскільки їм потрібні білкові продукти, свіжі овочі та фрукти.

У серпні 2025 року підтримувана ООН Інтегрована класифікація фаз продовольчої безпеки оголосила в Газі стан голоду, що Ізраїль відкинув як неправдиве твердження. У грудні ООН скасувала це визначення, повідомивши, що за два місяці перемир'я до анклаву надійшло достатньо допомоги для послаблення кризи. Ізраїльський орган COGAT водночас заявив AFP, що гуманітарна ситуація в Газі є стабільною.

У звіті Médecins du Monde зазначено, що 93% вагітних або жінок, які годують грудьми, мали симптоми анемії, тісно пов'язаної з недоїданням. Лише 17% мали достатньо різноманітний раціон для покриття харчових потреб. У лікарні Насера в Хан-Юнісі також повідомили про зростання кількості синдромів і станів, пов'язаних із недоїданням та ослабленням імунної системи.

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