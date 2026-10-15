У ПАР обвинувачення пов’язало працівника Hawks із викраденнями — Daily Maverick

У місті Гкеберха, ПАР, під час слухання щодо застави обвинувачення заявило, що співробітник підрозділу цифрових криміналістичних розслідувань Hawks Ксолані Бусакве може бути пов’язаний зі злочинним угрупованням, якому закидають викрадення двох жінок за викуп і вбивство прокурорки Трейсі Браун. Про це повідомляє Daily Maverick.

Бусакве висунули обвинувачення у викраденні людей, торгівлі людьми, вимаганні, пограбуванні за обтяжувальних обставин, а також за законом про запобігання організованій злочинності. Разом із ним у справі фігурують Сімтембіле Ксунгу, Девід Мтембу, Бухле Мбіні, Анділе Матумбу, Унаті Маї та брат обвинуваченого Аябуела Бусакве. Частині фігурантів також закидають убивство та змову з метою вбивства Браун.

Дані про відпустку і телефонні з’єднання

За версією обвинувачення, у червні 2025 року Бусакве оформив відпустку для поїздки до Матервелла. Дані мобільного зв’язку нібито зафіксували його поблизу ринку Markman Fresh Produce Market у час викрадення Ліндсі Ноулден. У тому самому районі, за даними слідства, перебували Мтембу, Мбіні й Матумбу, які підтримували між собою постійний зв’язок.

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За звільнення Ноулден було сплачено викуп у 1,25 млн рандів. Наступного дня Бусакве з братом зв’язалися з дилером уживаних автомобілів у Джорджі, щоб придбати BMW за 155 тис. рандів. Обвинувачення стверджує, що автомобіль купили за частину викупу, а згодом зареєстрували на знайомого братів Лунгіле Джіку.

Позначені банкноти та зброя

11 серпня 2025 року в Карієзі викрали Терезу Мінні. Для її звільнення сплатили 1,1 млн рандів, причому правоохоронці перед передачею позначили готівку флуоресцентним порошком. Наступного тижня Аябуелу Бусакве та Матумбу затримали, і, за версією слідства, у них виявили значні суми грошей, зокрема позначені банкноти.

Під час обшуку за адресою, де підозрювані, за даними поліції, могли зберігати гроші, знайшли 197 тис. рандів із флуоресцентними мітками та вогнепальну зброю. Слідство заявило, що зброю пов’язали з убивством прокурорки Браун, яку застрелили 31 липня 2025 року в її будинку в Гкеберсі. Обвинувачення просило відмовити Ксолані Бусакве у заставі, посилаючись на ризик впливу на свідків і втручання в розслідування через його обізнаність із поліцейськими системами.

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