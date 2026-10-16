У ПАР у 45 імовірно політичних атаках загинули щонайменше 43 людини — Taipei Times

У Південно-Африканській Республіці щонайменше 43 людини загинули у 45 імовірно політично вмотивованих атаках за перші дев’ять місяців 2026 року, напередодні місцевих виборів 4 листопада. Про це з посиланням на дані Global Initiative Against Transnational Organized Crime повідомляє Taipei Times.

Показник уже перевищив кількість загиблих за весь 2021 рік, коли відбувалися попередні муніципальні вибори: тоді внаслідок таких нападів загинули 30 людей. У 2024 році, коли в країні пройшли загальнонаціональні вибори, зафіксували 33 загиблих.

Вбивства кандидатів і активістів

У серпні озброєні люди відкрили вогонь по 40-річному Кхетело Мдлулі біля його сільського будинку, коли поруч були його діти. Він балотувався на посаду місцевого радника від Партії свободи Інката у провінції Квазулу-Натал і помер у лікарні наприкінці серпня.

За словами представника родини Сіфісо Мдлулі, один із колег кандидата на похороні розповів, що напередодні вбивства той повідомляв про погрози. Наступного дня після смерті Мдлулі у тій самій провінції застрелили іншого кандидата від Партії свободи Інката — 34-річного Лакі Сокхелу, коли він повернувся додому.

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Партія звернулася до Спеціальної групи з розслідування політичних убивств, створеної у 2018 році, щодо розслідування цих випадків. Також цього тижня поблизу Йоганнесбурга нападник відкрив вогонь по чотирьох членах молодіжного крила Африканського національного конгресу, які загинули. Поліція заявила, що мотив нападу невідомий, а нападник здався правоохоронцям.

Боротьба за посади та ресурси

Серед цілей нападів були місцеві радники, партійні посадовці та традиційні лідери, які можуть впливати на розподіл житла й контрактів на місцевому рівні. Дослідник Кріспін Гемсон зазначив, що політичне суперництво змістилося від ідеологічних розбіжностей до боротьби за доступ до ресурсів.

Найбільше атак — 16 — до кінця попереднього місяця зафіксували у Квазулу-Наталі, ще 10 — у провінції Гаутенг, де розташований Йоганнесбург. Найбільше загиблих, 13 людей, були членами Африканського національного конгресу; ще восьмеро — членами партії uMkhonto weSizwe колишнього президента ПАР Джейкоба Зуми.

За урядовими даними, зарплата місцевого радника становить понад 25 тисяч рандів на місяць без урахування надбавок, тоді як офіційний рівень безробіття в країні сягає 33%, а мінімальна зарплата становить майже 6 тисяч рандів.

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