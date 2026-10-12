У ПАР законопроєкт про коаліції не схвалять до виборів 4 листопада — TimesLIVE

У ПАР законопроєкт, покликаний врегулювати коаліції в муніципалітетах без партійної більшості, ймовірно, не буде схвалений до місцевих виборів 4 листопада. Про це повідомляє TimesLIVE з посиланням на директора з комунікацій Департаменту кооперативного управління та традиційних справ Легадіму Лесо.

За його словами, законопроєкт про внесення змін до закону про муніципальні структури перебуває в парламенті, пройшов громадське обговорення та отримав сертифікацію офісу державного юридичного радника. Лесо заявив, що розгляд документа продовжиться після 4 листопада.

Обов’язкові коаліційні угоди

Законопроєкт передбачає обов’язковість і юридичну зобов’язальність коаліційних угод у муніципалітетах, де жодна партія не має більшості місць. Такі угоди пропонують подавати муніципальному менеджеру, передавати членам виконавчих рад провінцій, відповідальним за місцеве самоврядування, та публікувати в офіційній провінційній газеті.

Водночас документ прямо не визначає, що має відбуватися, якщо партії не укладуть коаліційної угоди, але оберуть посадовців і почнуть управляти муніципалітетом. У відомстві також працюють над рекомендаціями для стабільних коаліцій у місцевому самоврядуванні.

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Обмеження для вотумів недовіри

Серед пропозицій — обмежити подання вотумів недовіри муніципальним посадовцям до одного разу на 12 місяців. Винятки можливі в разі порушення конституції, відповідного кримінального вироку, фінансових порушень відповідно до Закону про муніципальне фінансове управління, серйозного порушення кодексу поведінки або нездатності виконувати посадові обов’язки.

Запропоновані норми також вимагають повідомити посадовця та надати йому можливість відповісти на претензії. У пояснювальній записці зазначено, що ці заходи мають сприяти стабільності й безперервності управління та зменшити кількість необґрунтованих вотумів недовіри.

Крім того, законопроєкт пропонує збільшити з 14 до 30 днів строк для проведення першого засідання новообраної ради. Такий самий строк пропонують установити для призначення представників районних рад, визначення членів виконавчих комітетів і обрання виконавчих мерів. Остаточний зміст документа залежатиме від парламентського розгляду та версії, яку зрештою підпишуть як закон.

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