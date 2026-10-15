У ПАР запустили нові автобуси Prasa та відкрили станцію Kopanong — TimesLIVE

У ПАР міністерка транспорту Барбара Крісі представила новий парк міжміських автобусів City to City, відкрила відремонтовану залізничну станцію Kopanong у Мабопане та проінспектувала мережу в провінції Гаутенг. За TimesLIVE, захід у Преторії відбувся в межах програми відновлення Пасажирського залізничного агентства ПАР Prasa.

Цифрове керування рухом

Крісі відвідала централізований диспетчерський центр, який контролює всю залізничну мережу півночі Гаутенгу. Prasa замінила стару систему відстеження на повністю цифрову. Раніше в Гаутенгу діяли 33 окремі центри керування, а після оновлення сигнальної інфраструктури їх об’єднали в один центр Gauteng North.

За словами міністерки, нова система має запобігати зіткненням поїздів, що рухаються в одному або назустріч один одному напрямках. Якщо на одній з колій виникає проблема, вона також дає змогу організувати рух в обох напрямках іншою колією.

Автобуси та станція

Нові автобуси City to City обслуговуватимуть далекі маршрути, що сполучають Гаутенг зі Східнокапською провінцією та Лімпопо. Вони обладнані регульованими кріслами, туалетами, Wi-Fi, портами для заряджання, кондиціонерами, паливоефективними двигунами та додатковими системами безпеки.

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На станції Kopanong Крісі придбала квиток за 7 рандів до Преторії та поїхала приміським поїздом до центру міста. Вона наголосила, що доступний тариф важливий для домогосподарств, адже надійний залізничний транспорт дає змогу пасажирам діставатися роботи, навчальних і медичних закладів.

Інвестиції у мережу

За останні три роки транспортне відомство вклало 50 млрд рандів у відновлення мережі Prasa в Гаутенгу, зокрема в ремонт інфраструктури та новий рухомий склад. У Цване Prasa інвестувала 800 млн рандів у контактне електричне обладнання, підстанції, сигналізацію та телекомунікації. За словами Крісі, ці інвестиції забезпечили понад 80 тисяч прямих і непрямих робочих місць.

Prasa також будує вздовж залізничних коридорів захисні стіни заввишки 3,5 метра, щоб обмежити несанкціонований доступ, крадіжки та вандалізм. На лінії Мабопане, де нині курсує приблизно три поїзди на годину, компанія планує протягом року збільшити частоту руху майже до шести поїздів щогодини — орієнтовно кожні 10 хвилин.

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