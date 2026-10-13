У ПАР зупинили приймання заяв про притулок через протести — France 24

У Південно-Африканській Республіці влада тимчасово припинила приймання заяв щодо статусу біженця та притулку.

Судове рішення

Напруження в ПАР посилилося після судового рішення. Воно спонукало уряд відкрити систему подання заяв для всіх іноземних громадян незалежно від того, яким є їхній правовий статус у країні.

Водночас доступ до системи подання заяв не означає автоматичного схвалення звернень. Як повідомляє France 24, кожна заява й надалі підлягає схваленню.

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Протести біля офісів

Після судового рішення біля кількох офісів Міністерства внутрішніх справ відбулися антиіммігрантські протести. Через них влада тимчасово зупинила процедури, пов’язані з поданням заяв щодо статусу біженця та притулку.

Відеоматеріал про ситуацію France 24 оприлюднив 13 жовтня 2026 року. Його підготувала журналістка Eunice Masson.

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