У Парижі арештували особняк Костянтина Жеваго вартістю $40 млн

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У Парижі 9 листопада 2026 року арештували особняк українського бізнесмена Костянтина Жеваго, вартість якого оцінюють у 40 млн доларів. Майно взяли під арешт на запит Офісу Генерального прокурора України в межах розслідування розтрати коштів колишнього банку «Фінанси та Кредит».

Арешт особняка став результатом міжнародної співпраці Офісу Генерального прокурора з компетентними органами Французької Республіки.

Відповідний запит про міжнародну правову допомогу українська сторона направила 17 вересня 2026 року. Підтвердження про арешт нерухомості французькі компетентні органи надали 10 листопада.

Захід застосували в межах кримінального провадження, досудове розслідування в якому проводить Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, Костянтин Жеваго, який контролював понад 90% статутного капіталу АТ «Банк «Фінанси та Кредит», за попередньою змовою з іншими представниками керівництва фінансової установи організував схему розтрати 113 млн доларів США.

Слідчі вважають, що згодом ці кошти легалізували через офшорні структури та інші компанії, які перебували під контролем Жеваго.

В Офісі Генерального прокурора подякували французьким колегам за професіоналізм, ефективну взаємодію та допомогу в розслідуванні кримінального провадження.

У відомстві наголосили, що досягнутий результат демонструє важливість міжнародного партнерства у протидії фінансовим злочинам і забезпеченні правових заходів щодо активів незаконного походження незалежно від державних кордонів.

Офіс Генерального прокурора продовжує співпрацю з компетентними органами інших держав, щоб забезпечити ефективне розслідування та розшук активів, пов'язаних із цим кримінальним провадженням.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Раніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду обвинувальний акт стосовно бізнесмена Костянтина Жеваго.

Група депутатів австрійського парламенту ініціювала перевірку діяльності українського бізнесмена Костянтина Жеваго та пов’язаних із ним структур в Австрії. Парламентарії вимагають від уряду з’ясувати, чи не були порушені санкційні, податкові та фінансові правила під час роботи його компаній.

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