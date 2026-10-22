У Парижі через демонстрації закриють Лувр і музей д’Орсе — RMF24

У Парижі найближчої суботи через заплановані демонстрації не працюватимуть Лувр, музей д'Орсе, музей Пабло Пікассо та Гран-Пале. Таке рішення ухвалило Міністерство культури Франції, яке пояснило його безпекою відвідувачів і працівників музеїв.

Заходи безпеки у столиці

Як повідомляє RMF24, міністерство закликало підпорядковані йому установи вжити всіх можливих превентивних заходів. Міська влада також попросила жителів бути пильними та прибрати з вулиць столики й припарковані велосипеди, які можуть стати об'єктами вандалізму.

У мерії Парижа побоюються повторення подій минулого тижня, коли соціальні протести переросли в заворушення. Міські служби та правоохоронці перебувають у стані готовності, а жителів і туристів попередили про можливі обмеження та ускладнення в місті.

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Обмеження для демонстрацій

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що найближчими днями влада дозволятиме лише демонстрації, організовані профспілками. Інші зібрання, заявлені особами без відповідних повноважень, за його словами, заборонятимуть.

Міністр юстиції Жеральд Дарманен повідомив, що від минулої суботи затримали 2700 осіб. Із них 217, переважно молодих чоловіків, були взяті під варту.

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