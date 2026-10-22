У Парижі продовжили нічну комендантську годину до ранку понеділка — France 24

У Парижі, Франція, в окремих районах продовжили нічну комендантську годину. Вона діятиме щовечора з 23:00 до 06:00 до ранку понеділка. Відповідне розпорядження префектури поліції Парижа опублікували у четвер.

Обмеження після насильства

Як повідомляє France 24, обмеження діють після насильства та мародерства, що сталися протягом вихідних. Видання зазначає, що комендантську годину запровадили у визначених районах французької столиці, а нове розпорядження продовжує її дію до понеділка вранці.

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Студентська акція в Парижі

У четвер у Парижі відбулася студентська протестна акція, на яку прийшли сотні людей. Поліція раніше заборонила її проведення, однак суд у терміновому порядку скасував цю заборону. До мітингів 17 жовтня студенти проводили протести протягом чотирьох тижнів.

У сюжеті France 24 журналіст Марк Оуен також поспілкувався з міжнародною речницею студентського об'єднання L'Union étudiante Аліс Коен-Морзадек.

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