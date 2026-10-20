У Парижі протестувальники заблокували вхід до Лувру — Asharq Al-Awsat

У Парижі протестувальники у понеділок заблокували вхід до Лувру на тлі масових демонстрацій проти зростання вартості життя у Франції. Як повідомляє Asharq Al-Awsat, керівництво музею та профспілки заявили, що протест очолили студенти Школи Лувру. На листівці біля музею учасники акції повідомили про блокування найбільш відвідуваного музею світу.

Наслідки протестів

За даними видання, у суботу в акціях по всій Франції взяли участь близько пів мільйона людей. Протести тривали чотири тижні та почалися з вимог старшокласників поліпшити умови навчання у школах.

У деяких містах мирні демонстрації переросли в насильство. Групи людей у масках нападали на правоохоронців, проникали до мерій та інших громадських будівель, підпалювали їх, грабували магазини й палили автомобілі, велосипеди та скутери. Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс запропонував відставку після того, як було заарештовано понад 2,5 тисячі людей, а майже тисяча працівників сил безпеки зазнала поранень.

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Президент Емманюель Макрон відхилив відставку міністра, хоча визнав прорахунки у роботі служб безпеки та розвідки. За словами міністра юстиції Жеральда Дарманена, за вихідні поліція взяла під варту понад 2330 осіб, 70% із них — повнолітні.

Реакція влади та ціни

Макрон доручив провести перевірку заходів безпеки та заявив, що місцева влада зможе за потреби забороняти окремі зібрання найближчими днями. Водночас президент не оголошував надзвичайного стану або комендантської години. У Марселі влада заборонила публічні зібрання з полудня до 20:00.

Зростання цін посилило суспільне невдоволення: від березня ціни на дизельне паливо у Франції зросли майже на 40%, на бензин — на 25%, а харчі від 2021 року подорожчали на 25%. За оцінкою голови торгової палати Алена Ді Крешенцо, насильство могло торкнутися понад 2 тисяч магазинів, а збитки можуть сягнути сотень мільйонів євро. Рух «жовтих жилетів» закликав провести нову хвилю протестів наступної суботи.

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