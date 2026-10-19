У Парижі розграбування магазинів тривало другу ніч — The Guardian

У Парижі, Франція, в ніч на понеділок другу ніч поспіль тривало розграбування магазинів після протестів, що переросли в сутички. Групи людей намагалися розбивати вітрини поблизу торговельного центру Les Halles і забирати товари, а також проникли до магазину електроніки в районі Бельвіль на півночі міста, повідомляє The Guardian.

Після телевізійного звернення президента Емманюеля Макрона в неділю ввечері, у якому він заявив, що нестерпно бачити розграбовані вулиці, у центрі міста протягом кількох годин діяли групи людей у масках. Очевидиця біля Les Halles розповіла виданню, що бачила, як люди били по вітринах, а потім тікали від поліцейських. За її словами, одночасно підпалювали сміттєві баки та велосипеди.

Пошкоджені магазини та вулиці

На вулиці Бобур у центрі Парижа пошкодили магазин оптики: скляний фасад витягли на тротуар, а полиці з окулярами спорожніли. У районі Маре розграбували магазин спортивного взуття, а поблизу площі Республіки групи людей намагалися потрапити до магазинів, що купують і продають золото.

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Вранці на вулицях Парижа залишалися розбиті шибки, порожні коробки з-під взуття, спалені велосипеди та скутери. На бульварі Севастополь у неділю ввечері люди вигукували гасла проти поліції та кидали в правоохоронців скляні пляшки. Біля площі Республіки поліція застосувала сльозогінний газ і відтісняла натовп, який зібрався на площі.

Затримання після заворушень

Міністр юстиції Жеральд Дарманен у понеділок заявив, що серед затриманих у пошкоджених магазинах у суботу був 34-річний чоловік, який раніше мав судимості за пошкодження майна, крадіжки, насильство та порушення правил дорожнього руху. За його словами, також затримали 46-річного чоловіка, який ніс одяг із магазину, 23-річного нетверезого чоловіка з ключами, що, за даними міністра, могли бути від викраденого скутера, та 19-річного чоловіка, виявленого у примірочній пошкодженого магазину.

Розграбування почалися в суботу не лише в Парижі, а й в інших містах Франції. Того дня паралельно відбувалися мирні марші за краще фінансування шкіл і державних послуг, сутички з поліцією та напади на державні будівлі, зокрема на мерію в Ліможі.

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