У Парижі сталися нові сутички після понад 2000 затримань — Anadolu Agency

У Парижі, Франція, в неділю, 18 жовтня, поліція застосувала сльозогінний газ і водомет проти учасників нового зібрання на площі Республіки. Напередодні загальнонаціональні протести через вартість життя супроводжувалися насильством, а міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс повідомив про понад 2000 затримань, повідомляє Anadolu Agency.

Барикади та затримання в центрі Парижа

За даними Le Parisien, до зібрання на площі Республіки закликали у соціальних мережах. Частина протестувальників спорудила барикади, поліція провела кілька затримань. Пожежники також гасили займання на сусідній вулиці Ів-Тудік.

Префектура поліції Парижа заявила, що правоохоронців направили для розгону зібрання та затримань після перших проявів напруження.

Підсумки суботніх протестів

За словами Нуньєса, під час суботніх заворушень постраждали понад 600 поліцейських, жандармів і пожежників. Він зазначив, що ця цифра є попередньою, а розслідування для встановлення причетних до насильства та значних збитків бізнесу тривають.

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У суботніх акціях брали участь профспілки, об'єднання «жовтих жилетів», студенти та фермери. Міністерство внутрішніх справ Франції нарахувало 550 тисяч учасників по країні, тоді як профспілка CGT заявила майже про 800 тисяч протестувальників. У Парижі один учасник протесту помер після серцево-дихальної зупинки, а в кількох містах зазнали нападів громадські будівлі та підприємства.

Президент Франції Емманюель Макрон має виступити зі зверненням до нації о 20:00 у неділю. Перед цим він планує зустрітися з прем'єр-міністром Себастьєном Лекорню та профільними міністрами. Міжміністерську кризову нараду під головуванням Лекорню перенесли з недільного вечора на 10:00 понеділка.

У Ліможі майже загасили пожежу в історичній мерії, однак, за словами префекта департаменту Верхня В'єнна Моріса Барата, майже всю її історичну частину втрачено. Лекорню пообіцяв державну фінансову підтримку, безперервність роботи державних служб і прискорення процедур відбудови міста. Асоціація мерів Франції закликала провести в понеділок опівдні зібрання біля мерій на засудження нападів на громадські будівлі.

У Сен-Етьєні наглядові органи поліції та жандармерії розслідують випадок, у якому неповнолітній втратив руку через гранату під час суботніх протестів.

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