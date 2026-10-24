У Парижі закрили Лувр та інші музеї через побоювання нових протестів — TimesLIVE

У Парижі в суботу закрили Лувр та низку інших музеїв перед запланованими демонстраціями. Відвідувачі не змогли потрапити до музею й побачити «Мону Лізу»: чорні залізні ворота Лувру були замкнені, а доступ до всієї території та саду перекрили. Про це повідомляє TimesLIVE.

Закриття культурних закладів

Обмеження торкнулися значної частини культурного сектору французької столиці. Не працювали музеї Оранжері, Же-де-Пом і Пікассо, а комплекс садів Тюїльрі, що прилягає до Лувру, також закрили.

Паризька опера припинила роботу Палацу Гарньє та Опери Бастилії, пояснивши рішення міркуваннями безпеки працівників і глядачів. Організатори ярмарку Art Basel Paris скасували програму на вихідні.

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Наслідки попередніх демонстрацій

Закриття запровадили через тиждень після загальнонаціональних протестів через вартість життя та погіршення стану державних послуг. За даними видання, ці акції супроводжувалися одними з найсерйозніших випадків вуличного насильства у Франції за останні роки.

Після завданих пошкоджень влада запровадила локальні комендантські години та вирішила закрити багато громадських закладів перед суботніми демонстраціями. Культурні центри попереджали про обмеження ще в п'ятницю, однак частина туристів не перевірила цю інформацію перед візитом.

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