У Парижі затримали 855 людей після насильства на протестах — Asharq Al-Awsat

Поліція Парижа повідомила про затримання 855 людей у зв’язку з насильством під час протестів у столиці Франції. Акції відбулися в суботу, 17 жовтня, і охопили всю країну.

Рекордна кількість затримань

За інформацією Asharq Al-Awsat, правоохоронці назвали кількість затриманих під час суботніх протестів рекордною. Заступниця мера Парижа Ламія Ель-Аарадже заявила, що місто зіткнулося з рівнем насильства, якого, на її думку, раніше не було.

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На опублікованих у матеріалі фотографіях Reuters видно обгорілі автомобілі на паризькій вулиці, а також працівника, який прибирає уламки біля пошкодженої крамниці наступного дня після сутичок.

Пожежа в мерії Ліможа

У французькому Ліможі під час загальнонаціональних протестів сталася пожежа в будівлі мерії. Префект департаменту Верхня В’єнна Моріс Барате повідомив, що вогонь локалізували. За його словами, 143-річну будівлю навмисно підпалили, а значна частина її даху обвалилася.

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