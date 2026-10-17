У Парижі затримали близько 40 людей напередодні протестів у Франції — The Independent

У Парижі, Франція, 17 жовтня напередодні загальнонаціональних протестів проти високих цін і нерівності затримали близько 40 людей. По всій країні цього дня планували сотні протестів, участь у яких, як очікувалося, мали взяти десятки тисяч людей, повідомляє The Independent.

Причини затримань

Поліція заявила, що затримання переважно пов'язані з носінням зброї або заборонених засобів захисту. Правоохоронці також повідомили про посилені перевірки.

У центрі Парижа була помітна значна присутність поліції, зокрема поблизу Єлисейських полів і Тріумфальної арки. Ці місця не входили до маршрутів двох офіційно заявлених демонстрацій.

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Вимоги та перебіг протестів

За даними видання, протестний рух почався місяцем раніше у старших школах північних передмість Парижа з низькими доходами. Невдоволення спричинили відсутність учителів і занедбаний стан навчальних приміщень. Згодом воно переросло в ширший рух проти нерівності, недостатніх державних витрат і погіршення стандартів.

У Парижі учасники протесту в жилетах підвищеної видимості перекривали вулиці, а в Марселі були підпалені сміттєві баки. Одна з учасниць протесту, 19-річна Лола, заявила, що люди виступають через високу вартість життя та пального, а також через насильство щодо школярів, які вимагають більше вчителів і належних умов навчання.

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