У парламенті Болгарії спалахнув скандал через неофіційний візит Буданова до країни

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Неофіційний візит керівника Офісу президента України Кирила Буданова до Болгарії спричинив гострі політичні реакції в болгарському парламенті. Представники кількох політичних сил заявили, що не отримували офіційної інформації про приїзд українського посадовця, та зажадали від уряду пояснити мету його перебування в країні.

Інформація про перебування Кирила Буданова в Болгарії з’явилася після публікації лідера партії «Республіканці за Болгарію» Цветана Цветанова, який оприлюднив фотографію із зустрічі з українським посадовцем.

Водночас лідери партій «Відродження» та «Рух за права і свободи» Костадін Костадінов і Делян Пеєвські заявили, що не мають офіційної інформації про цей візит, і зажадали пояснень від уряду.

У Міністерстві закордонних справ Болгарії повідомили, що відомство не було поінформоване про приїзд Буданова. Там також зазначили, що зустрічі з міністром закордонних справ не відбулося. Аналогічну позицію висловили й у Міністерстві оборони країни.

За наявними повідомленнями, Кирило Буданов міг провести в Софії близько 20 годин: він прибув у середу, а в четвер вилетів до Сполучених Штатів Америки.

Лідер партії «Відродження» Костадін Костадінов заявив, що інформація про перебування Буданова в Болгарії стала відомою напередодні, однак її довелося перевірити.

«Ми дізналися про цей візит учора, але мусили перевірити інформацію... Сьогодні ця інформація з’явилася вже з цілком надійного джерела, тож ще сьогодні ми попросимо роз’яснень щодо того, якою саме була мета візиту Буданова до Болгарії, адже нам ніхто нічого не сказав», — заявив Костадінов.

За його словами, інші парламентські фракції, ймовірно, також не були поінформовані про прибуття українського представника.

Костадінов звернув увагу й на збіг у часі між візитом Буданова та засіданням Консультативної ради з питань національної безпеки Болгарії, яке скликали після атак дронів на два торгові судна в Чорному морі.

Зауважимо, що, згідно з наведеним у публікації контекстом, офіційна Софія не називала відповідального за ці атаки, хоча Україна заявляла про причетність Росії.

Костадінов пов’язав візит українського посадовця з обговоренням підходів до досягнення миру в Чорному морі. Він розкритикував владу за те, що, на його думку, вона не пояснила болгарському суспільству обставин приїзду представника України.

«На тлі того, що на засіданні Консультативної ради обговорювалися певні формулювання щодо того, як слід шукати порозуміння для досягнення миру в Чорному морі, ми приймаємо тут праву руку керівника однієї з двох воюючих держав. Для мене, чесно кажучи, це прояв дуже серйозного політичного лицемірства», — заявив лідер проросійської партії «Відродження».

Він також стверджував, що візит ставить під сумнів зовнішньополітичні пріоритети Болгарії та питання національної безпеки.

Окремо Костадінов згадав прем’єр-міністра Болгарії Румена Радева, припустивши, що влада не розголошує інформацію про візит через можливу негативну реакцію виборців.

«Я розумію, чому пан Румен Радев (прем’єр Болгарії — ред.) приховує візит Кирила Буданова до Болгарії — бо його виборцям це не сподобається. Проте правду треба говорити болгарським громадянам, особливо тоді, коли ціну та можливі наслідки цього візиту платитимемо ми всі», — стверджував Костадінов.

На завершення лідер партії «Відродження» оголосив, що надішле уряду офіційний запит із вимогою надати інформацію про мету візиту Кирила Буданова та теми переговорів.

Про це повідомляє болгарське видання Nova.

Раніше керівник Офісу президента України Кирило Буданов відреагував на чергові російські удари по цивільних. Він звернувся до російських пілотів, які запускають ракети по українських містах, і заявив, що вони не зможуть уникнути відповідальності, посилаючись на накази командування.

Україна може запропонувати своїм міжнародним партнерам співпрацю у сфері перехоплення реактивних дронів. За словами Кирила Буданова, українські розробки у цьому напрямку потребують значних коштів для масштабування, тому їх можна розвивати спільно з партнерами.

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