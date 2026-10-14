У парламенті Ірану зареєстрували ініціативу імпічменту глави МЗС Арагчі — Deutsche Welle

У парламенті Ірану посилився тиск на уряд президента Масуда Пезешкіана: прихильники жорсткої лінії домагаються імпічменту міністра закордонних справ Аббаса Арагчі. Ініціативу щодо імпічменту на парламентському онлайн-порталі зареєстрував депутат від Тегерана Амірхосейн Сабеті, повідомляє Deutsche Welle.

Претензії до глави МЗС

Причиною невдоволення стала зустріч Арагчі з американськими переговорниками на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Критики звинувачують міністра у проведенні переговорів без офіційного дозволу.

Інший депутат, Хосейн-Алі Хаджі-Делігані, заявив, що парламент може скористатися наглядовими повноваженнями, зокрема розглянути імпічмент. Для подальшого просування цієї процедури депутатам потрібно зібрати встановлену кількість підписів.

Політичний аналітик Алі Афшарі в коментарі DW припустив, що консервативне крило влади перекладає відповідальність за переговори зі США на виборні інституції та поміркованих представників уряду. За його словами, Міністерство закордонних справ не ухвалює рішень самостійно, а виконує доручення уряду.

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Економічний тиск і відставка міністра нафти

Внутрішньополітичне протистояння відбувається на тлі значного економічного тиску на Іран. Експорт нафти — одного з головних джерел доходів країни — різко скоротився через блокаду США Ормузької протоки, пише DW.

Додатковим чинником стала відставка міністра нафти Мохсена Пакнеджада. Офіційно її пояснили особистими причинами. Енергетичний стратег Умуд Шокрі зазначив, що зміна керівника нафтового відомства навряд чи вплине на ситуацію.

За оцінкою Шокрі, в Ірані сформувалися непрозорі мережі, які дають змогу експортувати нафту попри санкції та обмежують контроль уряду над ключовими доходами. Він також заявив, що Корпус вартових ісламської революції відіграє важливу роль в організації та контролі таких операцій.

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