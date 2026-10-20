У печері біля Валенсії ідентифікували щонайменше 120 написів — The Independent

Археологи, які досліджують печеру Кова-де-лес-Донес у гірському каньйоні на південний захід від Валенсії в Іспанії, ідентифікували щонайменше 120 написів. Серед небагатьох уже перекладених більшість, за даними дослідників, залишили жінки; звернення адресовані римській богині, відомій як Domina або Malaci, повідомляє The Independent.

Святилище з багатотисячолітньою історією

Дослідники вважають, що печеру з перервами використовували для ритуалів або церемоній щонайменше 24 тисячі років. Найдавніші наскельні малюнки датують цим часом, а іншу групу зображень — приблизно 16 тисячами років тому. Серед малюнків є коні, олені, дикі бики, козеріг, тварини невизначеного виду та понад 80 абстрактних знаків — прямі й хвилясті лінії та прямокутники.

Перед одним із розписаних панно археологи знайшли палеолітичну прикрасу — кам’яний кулон з отвором. На думку дослідників, його навмисно поклали там як вотивний дар. У печері також збереглися конструкції з навмисно зламаних сталактитів і сталагмітів: кола, платформи, проходи та прості сходи. Вони можуть бути приблизно такого самого віку, як і малюнки, або навіть давнішими.

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Написи та речі римського часу

У неоліті та бронзовій добі, приблизно між 7,5 тисячі й 3,5 тисячі років тому, печеру також відвідували, хоча призначення цих відвідин наразі не встановлене. Для залізної доби, зокрема V–III століть до нашої ери, на ритуальне використання вказують знайдені там близько 200 керамічних чаш.

Найбільше свідчень про можливий зв’язок печери з жіночими ритуалами належить до римського періоду, близько двох тисяч років тому. У ритуальному святилищі в печері виявили браслет, два персні та пряслиця, які в давнину здебільшого використовували жінки для прядіння волокон. Один напис містить слова domina votum, що означають обітницю або священне приношення богині.

Значення назви або титулу Malaci поки не з’ясоване. Титул domina у римську добу застосовували, зокрема, до богині родючості та жіночого здоров’я Bona Dea. Дослідники припускають, що в Кова-де-лес-Донес могли шанувати цю саму або подібну богиню. Щонайменше з XVIII століття місцеві жителі називали печеру «Печерою жінок», а до початку XX століття її, ймовірно, використовували як ритуалізоване місце для консумування шлюбів.

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