У Пекіні нічого не знають про тристоронній саміт Трампа, Сі та путіна щодо України

0:00 / 0:00

Офіційний Пекін утримався від підтвердження інформації щодо можливої тристоронньої зустрічі президента США Дональда Трампа, голови КНР Сі Цзіньпіна та російського диктатора володимира путіна.

Речниця МЗС Китаю Мао Нін під час брифінгу заявила, що наразі не володіє даними, якими могла б поділитися щодо проведення таких перемовин.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про пропозицію путіна провести зустріч у межах саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені 18–19 листопада для обговорення питань завершення війни в Україні. Наразі ні Вашингтон, ні Пекін не надали офіційної згоди на цей формат.

Про це повідомляє Генеральне консульство Китайської Народної Республіки в Сонгкхлі.

Нагадаємо, раніше The Wall Street Journal повідомило, що Росія пропонує провести в листопаді тристоронній саміт за участю США та Китаю, щоб домовитися про завершення війни на вигідних для Москви умовах. Президента України Володимира Зеленського на зустріч запрошувати не планують.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Зеленський не зацікавлений у завершенні війни.

Раніше Зеленський назвав підтримку рф історичною помилкою Трампа.

Читай нас у