У Пентагоні пошкодили історичний глобус Ейзенхауера — The Guardian

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Співробітники Міністерства оборони США випадково пошкодили історичний глобус генерала Дуайта Ейзенхауера, коли намагалися самостійно перенести його до кабінету глави Пентагону Піта Гегсета.

Під час транспортування артефакт не втримали, внаслідок чого він упав на металеву основу: у сфері в районі Антарктиди утворилася пробоїна, а сам глобус зірвався з кріплення. Перенести експонат до призначення так і не вдалося.

У пресслужбі Армії США підтвердили факт інциденту, зазначаючи, що пошкодження сталися 3 лютого під час спроби транспортування. Зазвичай подібні операції з історичними цінностями проводять виключно кваліфіковані куратори, однак через частковий урядовий «шатдаун» фахівців-істориків відправили у неоплачувану відпустку. Працівники міністерства вирішили не чекати їхнього повернення та спробували переставити глобус самотужки.

Історичний глобус генерала Дуайта Ейзенхауера – це один із двох рідкісних експонатів діаметром близько 76 см (1930-х років випуску), які зберігаються в Пентагоні. Вважається, що саме цим глобусом Ейзенхауер користувався під час Другої світової війни.

Про це повідомляє The Guardian.

Раніше глава Пентагону оголосив про скорочення 20% посад генералів і адміралів.

Також Гегсет наказав Пентагону прискорити застосування систем протидії дронам.

Тим часом сенатори-республіканці вимагали пояснень від міністра оборони США Гегсета.

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