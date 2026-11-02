У перегонах за Сенат в Огайо AIPAC підтримує Гастеда, J Street — Брауна — Jerusalem Post

У перегонах за місце в Сенаті США від штату Огайо республіканця Джона Гастеда підтримує Американо-ізраїльський комітет з громадських зв’язків AIPAC, а демократа Шеррода Брауна — ліберальна організація J Street. Ці вибори можуть вплинути на те, яка партія контролюватиме Сенат, повідомляє Jerusalem Post.

Гастед став сенатором після того, як губернатор Огайо Майк Девайн призначив його на місце Джей Ді Венса, який у січні 2025 року обійняв посаду віцепрезидента США. Тепер республіканець балотується, щоб завершити решту дворічного терміну. Браун до цього три терміни представляв штат у Сенаті, але 2024 року програв інше місце від Огайо республіканцеві Берні Морено.

Внески через AIPAC

За даними Федеральної виборчої комісії США, у загальному виборчому циклі Гастед отримав понад 544 тисячі доларів індивідуальних внесків, спрямованих до його кампанії через AIPAC. Під час спеціальних праймеріз у травні такі внески перевищили 306 тисяч доларів.

У квітні політичний комітет AIPAC безпосередньо перерахував кампанії Гастеда 5 тисяч доларів. Ще 5 тисяч доларів у лютому були спрямовані через AIPAC як внесок третьої сторони. Кампанія також отримала 5 тисяч доларів від політичного комітету Республіканської єврейської коаліції.

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Речниця AIPAC Дерін Соуза пояснила підтримку Гастеда його позицією щодо відносин США та Ізраїлю. За час роботи в Сенаті він голосував проти просування резолюцій про обмеження продажу Ізраїлю певного військового обладнання та долучився до двопартійної сенатської робочої групи з протидії антисемітизму.

Підтримка Брауна

Речник J Street Джордан Стайнберг заявив, що Браун отримав у цій кампанії понад 800 тисяч доларів від прихильників організації та є одним із трьох найбільших одержувачів її об’єднаних внесків. За його словами, найбільша частина коштів надійшла через JStreetPAC, який спрямовує кандидатам індивідуальні пожертви, зроблені через сайт J Street. У звітності Федеральної виборчої комісії такі кошти фігурують як індивідуальні внески.

Браун також 2024 року голосував проти просування резолюції про обмеження продажу зброї Ізраїлю. У 2018 році він виступив спонсором законопроєкту, який передбачав надання Ізраїлю безпекової допомоги до 2028 фінансового року. У вересні J Street оголосила про намір витратити 3 млн доларів, щоб домогтися поразки окремих кандидатів-республіканців, яких підтримує AIPAC.

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