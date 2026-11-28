У регіоні долини річок Апурімак, Ене і Мантаро в центральній частині Перу під час посадки розбився військовий вертоліт Мі-17. Загинули восьмеро військовослужбовців, а пілот, який став єдиним уцілілим, перебуває в лікарні в Лімі. Про це повідомляє RMF24.

Вертоліт виконував операцію в джунглях

Аварія сталася вночі з четверга на п’ятницю в регіоні VRAEM, який вирізняється складними природними умовами та активністю збройних угруповань. Вертоліт ВПС Перу перевозив підрозділ, залучений до операції проти груп, що походять із маоїстської організації «Сяючий шлях».

На борту перебували дев’ятеро військовослужбовців. Пілота після катастрофи доправили до столиці Перу, де він проходить спеціалізоване лікування. Решта восьмеро військових загинули на місці.

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Обставини аварії розслідують

За словами міністра оборони Рафаеля Белаунде Льоси, під час спроби посадки лопать гвинта вертольота вдарилася об дерево. Детальні обставини та причини катастрофи мають встановити в межах розслідування.

«Сяючий шлях» у 1980-х і 1990-х роках вів збройну боротьбу проти урядових сил Перу та здійснював терористичні акти. Після затримання лідера угруповання Абімаеля Гусмана організація розпалася на менші фракції. У регіоні VRAEM, за даними видання, досі діє Озброєна комуністична партія Перу, що походить зі структур «Сяючого шляху».

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