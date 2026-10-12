У Перу представили рекомендації з можливістю відрахування учнів — The Rio Times

У Перу представили рекомендації щодо шкільної дисципліни, які передбачають можливість відрахування учнів за найтяжчі порушення. Документ, презентований президенткою Кейко Фухіморі 12 жовтня, поділяє проступки на незначні, серйозні та дуже серйозні, повідомляє The Rio Times.

Санкції мають відповідати рівню порушення, а тимчасове відсторонення або відрахування можуть застосовувати у найсерйозніших випадках. Рекомендації також передбачають повернення оцінки за поведінку та ширші повноваження вчителів щодо коригування й спрямування поведінки учнів.

Захист учнів і продовження навчання

Осіб, яких звинувачують у насильстві, мають передавати до прокуратури Перу. Водночас потерпілих учнів не повинні змушувати залишати школу. Учням пропонують повідомляти про інциденти вчителю або директору.

Уряд також заявив, що відрахований учень не має залишитися без доступу до освіти. Серед можливих варіантів продовження навчання названі школи реінтеграції, гібридні класи, громадські центри та психологічна підтримка.

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Статистика насильства у школах

Система SíseVe Міністерства освіти Перу у вересні зафіксувала 4 759 повідомлень про шкільне насильство — на 70,6% більше, ніж 2 789 за аналогічний період роком раніше. Від січня до вересня система зареєструвала 16 550 повідомлень, що на 24,9% перевищує показник відповідного періоду 2025 року.

Видання зазначає, що SíseVe рахує повідомлення, а не унікальні інциденти, тому одна подія може бути врахована не один раз. Поштовхом до посилення дисциплінарних правил також став випадок насильства у військово-морському ліцеї Almirante Guise в Лімі у вересні.

Набуття чинності

Міністр освіти Хосе Антоніо Чанг 6 жовтня заявив, що проєкт документа планують винести на публічне обговорення на строк від п’яти до десяти днів. Рекомендації почнуть діяти лише після формального затвердження, а школам дадуть час для адаптації внутрішніх правил.

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