У Перу встановили найвищу у світі статую Папи Римського Лева XIV – Reuters

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Влада перуанського міста Кальяо відкрила 14-метрову статую Папи Римського Лева XIV, яку місцевий муніципалітет називає найвищою у світі скульптурою понтифіка. Монумент встановили на узбережжі Тихого океану напередодні прибуття глави Католицької церкви до Перу.

Урочисте відкриття відбулося 9 листопада в приморському парку Кальяо за участі сотень місцевих жителів та супроводу молодіжного хору. Конструкція монумента заввишки 14 метрів складається з 10-метрової скульптури понтифіка у білому папському вбранні з розпростертими руками та 4-метрового постаменту. Над створенням пам'ятника зі сталі, скловолокна та смоли перуанські митці Рафаель Гутьєррес і Дейві Вонг працювали протягом 45 днів.

Візит Папи Римського Лева XIV до Перу розпочнеться 11 листопада в межах 12-денного турне Південною Америкою. Поїздка має для понтифіка особливе значення, оскільки він тривалий час працював місіонером у цій країні, обіймав посаду єпископа міста Чіклайо та має перуанське громадянство.

Джерело: Інформаційне агентство Reuters.

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