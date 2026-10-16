У Пешаварі обвал даху школи забрав життя 37 людей — The Express Tribune

У пакистанському Пешаварі обвал даху приватної школи Al-Khair School System забрав життя щонайменше 35 дітей і двох вчительок. Трагедія сталася під час ранкових занять у районі Дір-Колоні: дах верхнього поверху обвалився на класи нижче, що спричинило руйнування двох поверхів будівлі.

Як повідомляє The Express Tribune, травм зазнали понад 50 людей. Рятувальники доправили до лікарні Lady Reading Hospital понад 40 учнів і вчителів. Троє дітей на момент останнього повідомлення залишалися у критичному стані з травмами голови, а більшість постраждалих після надання допомоги виписали.

Серед загиблих — діти віком від шести до 13 років

За даними поліції, на момент обвалу у трьох класах перебували близько 110 учнів. Загиблим дітям було від шести до 13 років; серед них — 12 дівчат. Решта загиблих дітей були хлопчиками.

Обвал стався о 8:48 за місцевим часом, а рятувальна операція тривала чотири-п’ять годин. На місці працювали підрозділи Rescue 1122, машини швидкої допомоги та транспорт для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

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Власника школи затримали

Начальник поліції Пешавара Міан Саїд заявив, що будівля мала слабку конструкцію, а дах був перевантажений додатковими конструкціями. Власника школи Хана Мухаммада затримали, розпочато розслідування.

Попередній звіт Rescue 1122 та районної адміністрації вказує на ймовірну серйозну недбалість адміністрації школи. Згідно з документом, стан даху верхнього поверху погіршився після дощів, а учні попереджали власника про його стан. У звіті стверджується, що замість належного ремонту дах тимчасово укріпили, після чого учнів повернули до занять.

Губернатор провінції Хайбер-Пахтунхва Файсал Карім Кунді оголосив компенсацію в 1 млн рупій сім’ї кожного загиблого та 200 тис. рупій кожному постраждалому. Він заявив, що розслідування мають завершити за чотири дні та встановити відповідальність власника школи й причетних державних структур.

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