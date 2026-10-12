У Пешаварі після запровадження губернаторського правління перекрили дороги — Dawn

У Пешаварі, столиці пакистанської провінції Хайбер-Пахтунхва, після запровадження губернаторського правління та режиму надзвичайної ситуації на вулицях встановили вантажні контейнери, посилили поліцейську присутність і обмежили рух. Про це повідомляє Dawn.

Уранці 12 жовтня в місті не було мобільного зв’язку. За кілька днів до цього Пешавар уже пережив майже 48-годинне відключення мобільних послуг через протестний марш партії PTI. У другій половині дня в місті також зник доступ до інтернету.

Контейнери на ключових дорогах

Станції системи автобусних перевезень Peshawar BRT залишалися зачиненими. Велику магістраль GT Road перекрили контейнерами біля площі Фірдаус-Чоук, а на ділянці між Hospital Road і Фірдаус-Чоук чергували численні поліцейські. Далі пропускали лише пішоходів.

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Контейнери також встановили на дорозі до Khyber Road, де розташована «червона зона» міста. Біля Surey Pul Square та інших під’їздів до цього району перебували значні сили поліції. Перекриття діяли й на Jail Pul, що сполучає Sher Shah Suri Road із Khyber Bazaar.

Посилена охорона урядових об’єктів

Будівля цивільного секретаріату провінції була майже порожньою, біля офісу головного секретаря стояло лише кілька автомобілів. На Sahibzada Abdul Qayyum Road, де розташовані резиденції міністра та губернатора, правоохоронці перевіряли людей, які прямували до цих будівель.

На Khyber Road біля Army Stadium встановили барикаду. Репортер Dawn також бачив бронетранспортер, тюремний автомобіль і вантажівку з поліцією для придушення заворушень, які рухалися у напрямку резиденції головного міністра. Частково працював ринок Saddar Bazaar, однак рух транспорту в районі був обмежений. Контейнери також стояли на Stadium Chowk, University Road біля Техкаля та Arbab Road.

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