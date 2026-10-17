У Пешаварі знешкодили 11-кілограмовий вибуховий пристрій — Dawn

У Пешаварі поліцейський підрозділ зі знешкодження вибухових пристроїв нейтралізував 11-кілограмову бомбу, знайдену в густонаселеному районі Якатут. Про це повідомляє Dawn з посиланням на міську поліцію.

Пристрій знайшли у покинутому будинку

Саперів викликали після повідомлення про вибуховий пристрій у районі Якатут. За даними поліції, до операції залучили команду під керівництвом SP City Шахіда Аднана та начальника поліцейської дільниці Якатут Ріаза Афріді.

Правоохоронці знешкодили бомбу, виготовлену на основі скороварки. Її виявили в покинутому будинку в місцевості Хафізабад, коли будівлю відкрили для проведення будівельних робіт.

Поліція заявила, що будинок за п'ять-шість місяців до цього орендувала афганська родина. До Контртерористичного департаменту провінції Хайбер-Пахтунхва направили лист для реєстрації справи.

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Генеральний інспектор поліції провінції Зульфікар Хамід відзначив дії поліцейських і саперів. За його словами, вони зірвали терористичний план у густонаселеній місцевості та врятували десятки життів.

Напад на поліцейський пост

Окремо поліція повідомила, що вночі у четвер в районі Хассанхель, приблизно за 50 кілометрів на південь від Пешавара, під час перестрілки загинув поліцейський. За даними правоохоронців, нападники атакували поліцейський пост у Спайна-Мела.

Поліція заявила, що відкрила вогонь у відповідь і змусила нападників відступити. Також надходили повідомлення про можливі поранення кількох нападників, однак їх перевіряли. У районі тривала пошукова операція.

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