У Петербурзі оштрафували голову партії Яблуко Миколу Рибакова за гасла — The Moscow Times

Виборзький районний суд Санкт-Петербурга в Росії — державі-агресорі — оштрафував голову партії Яблуко Миколу Рибакова на 1 тис. рублів за написи на бюлетенях під час виборів до Державної думи. Суд визнав політика винним у дрібному хуліганстві, повідомляє The Moscow Times.

Написи на бюлетенях

20 вересня Рибаков написав на бюлетенях чотири партійні гасла: «За мир», «За свободу», «За життя без страху» та «За угоду про припинення вогню». Поліція звинуватила його в ігноруванні інтересів суспільства, вияві неповаги та порушенні громадського порядку.

Рибаков і його адвокати просили припинити провадження у справі. Вони стверджували, що псування бюлетеня є законною формою політичного висловлення. На попередньому слуханні політик заявив, що не міг голосувати, бо не було кандидатів, за яких він міг би віддати голос. За його словами, понад 900 тис. виборців також зробили свої бюлетені недійсними.

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Рибаков не був присутній під час оголошення рішення. Засідання ненадовго перервали через розпорядження про евакуацію.

Тиск на партію

Яблуко було єдиною зареєстрованою партією, яка агітувала за мир на виборах до Держдуми 2026 року. Видання зазначає, що справа Рибакова розглядається на тлі посилення тиску на партію: за останні чотири місяці троє її помітних членів отримали вироки до позбавлення волі, останньою була Олена Перепелиця.

Кандидатів Яблука масово не допускали до виборів 18–20 вересня, на яких партія Єдина Росія здобула рекордну більшість у Держдумі. Кандидати партії також стикалися з втручанням влади, затриманнями поліцією та дискваліфікаціями в одномандатних округах. Яблуко не допустили майже до всіх регіональних виборів; лише в Новгородській області партія подолала п'ятивідсотковий бар'єр для отримання місць у регіональному парламенті.

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