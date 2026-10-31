У Петербурзі заарештували командира військово-морської бази Балтійського флоту

У Санкт-Петербурзі заарештували командира Ленінградської військово-морської бази Балтійського флоту Олексія Суглобова. Його та ще одного офіцера Міноборони Росії звинувачують в отриманні хабарів за незаконну передачу військової території у користування бізнесменам. За даними російських ЗМІ, обом загрожує до 15 років позбавлення волі.

Рішення про арешт Суглобова ухвалив 224-й гарнізонний військовий суд. За інформацією журналістів, капітана першого рангу затримали 21 жовтня в Кронштадті під час отримання 1,5 млн рублів. Разом із ним затримали начальника морської інженерної служби федеральної казенної установи Міноборони РФ у Ломоносові — підполковника Олексія Іонова.

Обом офіцерам висунули обвинувачення за статтею про отримання хабаря в особливо великому розмірі. Суд відправив їх до слідчого ізолятора.

За що затримали російських офіцерів

За версією слідства, наприкінці 2025 року Суглобов та Іонов почали систематично отримувати гроші від підприємців. Натомість вони нібито допомагали передавати територію Ленінградської військово-морської бази для комерційного використання та обіцяли бізнесменам загальне сприяння.

Зокрема, підприємці видобували пісок і щебінь на території військового містечка в Ломоносові. Після завершення робіт на місці кар’єрів залишалися великі котловани. За даними слідства, їх заповнювали будівельним сміттям, завдяки чому компанії могли заощаджувати на його утилізації. Слідчі вважають, що офіцери отримували гроші за дозвіл на таку діяльність і допомогу в її проведенні. Їм закидають кілька епізодів отримання хабарів на мільйони рублів.

Яке покарання загрожує офіцерам

Суглобову та Іонову висунули обвинувачення за частиною 6 статті 290 Кримінального кодексу РФ — отримання хабаря в особливо великому розмірі. Ця стаття передбачає покарання до 15 років позбавлення волі. Наразі обидва офіцери перебувають під вартою. Викладені обставини є версією слідства, а остаточне рішення щодо їхньої вини має ухвалити суд. Про це 30 жовтня повідомило видання «Фонтанка».

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