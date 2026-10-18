У Південній Кореї 634 ув’язнених отримали дострокове звільнення — Korea Herald

У Південній Кореї з січня по серпень 634 ув’язненим, які відбули менш як 60% призначеного строку, надали умовно-дострокове звільнення. Депутат головної опозиційної Партії народної сили Чу Чін У, посилаючись на дані Міністерства юстиції, пов’язав зростання таких рішень із переповненістю пенітенціарних установ, повідомляє Korea Herald.

Кількість дострокових звільнень зросла

За словами депутата, за весь 2025 рік умовно-достроково звільнили 172 ув’язнених, які не відбули 60% строку. Показник за перші вісім місяців 2026 року приблизно у 3,7 раза перевищив цей річний результат. У 2022–2024 роках кількість таких звільнень не перевищувала 40, але торік вона різко зросла.

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Переповнені установи

Станом на кінець серпня пенітенціарні установи працювали із заповненістю 126,2%. Для порівняння, у 2025 році цей показник становив 122,1%.

Міністерство юстиції розширює практику умовно-дострокового звільнення літніх і хворих ув’язнених, яких вважають такими, що мають низький ризик повторного правопорушення. Відомство також заявляло про намір збільшити кількість таких звільнень на 30% у річному вимірі. Чу Чін У закликав ужити заходів для захисту громадськості, зокрема повністю припинити достроково звільняти засуджених за тяжкі злочини та посилити контроль за електронними браслетами.

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