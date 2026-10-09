Дев’ять банків і дві великі церкви в Південній Кореї розслідують кібератаки, під час яких могли використовувати інструменти штучного інтелекту. У Японії кіберінцидентів також зазнали Daiwa Securities, SoftBank і мережа магазинів Lawson, повідомляє Channel NewsAsia.

Фахівці з кібербезпеки вказують, що ШІ дає змогу зловмисникам автоматизувати пошук вразливостей програмного забезпечення та створення фішингових кампаній. Водночас влада продовжує встановлювати, чи застосовували штучний інтелект у конкретних випадках злому і яким саме чином.

Зростання кількості інцидентів

За даними TrendAI, у Японії за перші дев’ять місяців року зареєстрували більше кіберінцидентів, ніж за весь попередній рік. У вересні їхня кількість сягнула 86 — це приблизно на 18% більше, ніж у серпні, та на 37% більше, ніж у липні.

Президент токійської компанії з кібербезпеки S&J Corp Нобуо Міва заявив, що ШІ значною мірою усунув мовні та інші бар’єри, які раніше заважали іноземним хакерам. За його словами, це свідчить про новий рівень зусиль, мотивації та технічних можливостей нападників.

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Оцінка CrowdStrike та дії регуляторів

Американська компанія CrowdStrike вважає, що підозрюваний 26-річний зловмисник, пов’язаний із Китаєм і, за оцінкою компанії, причетний до атак на південнокорейські банки, імовірно, не зміг би провести кампанію без допомоги ШІ. CrowdStrike вказала, що він, імовірно, діяв заради фінансової вигоди та використовував розроблений у Китаї ШІ-агент і Claude Code від Anthropic.

У першому півріччі Південна Корея повідомила про 1236 кіберінцидентів, що на 20% більше, ніж роком раніше. Кількість повідомлень про DDoS-атаки зросла на 56,7%, а про програми-вимагачі — на 76,8%.

Аналітикиня Fitch Карен Ву зазначила, що ці інциденти поки не спричинили істотних фінансових втрат. Водночас викрадені дані можуть використати у фішингових та smishing-кампаніях. У Південній Кореї Комісія з фінансових послуг доручила провести 12-пунктову самооцінку кібербезпеки, а міністр цифрової трансформації Японії Тосіхару Фурукава скликав нараду міністерств і відомств. Національне управління кібербезпеки Японії планує попередити бізнес про ризики.

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