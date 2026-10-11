У Південній Кореї кількість закладів догляду за дітьми скоротилася на 41% — Korea Herald

У Південній Кореї кількість закладів денного догляду за дітьми у 2025 році скоротилася до 26 064. Це на 41% менше, ніж на піку 2013 року, коли в країні діяло 43 770 таких закладів. Мережа зменшується дванцятий рік поспіль на тлі стабільно низької народжуваності, повідомляє Korea Herald.

Падіння триває 12 років

За даними Міністерства охорони здоров’я та соціального забезпечення, оприлюдненими Корейською статистичною інформаційною службою, за рік кількість закладів знизилася на 4,8%.

Кількість дітей, які відвідували такі заклади, також зменшилася: з 941 303 у 2024 році до 887 764 у 2025-му. Серед дітей віком від нуля до шести років заклади денного догляду у 2025 році відвідували 48,1%.

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Державних закладів стало більше

Кількість державних закладів денного догляду, навпаки, зросла на 3,4% — із 6 521 у 2024 році до 6 745 у 2025-му. Водночас поменшало приватних закладів, установ під управлінням корпорацій соціального забезпечення та домашніх центрів догляду.

Подібна тенденція спостерігається і в дитячих садках: їхня кількість скорочувалася восьмий рік поспіль та у 2025 році становила 8 140. Уряд країни планує до 2030 року завершити інтеграцію дошкільної освіти й догляду за дітьми через законодавчі зміни, щоб посилити відповідальність держави за навчання та догляд за малими дітьми.

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