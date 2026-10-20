У Південній Кореї очікування місця в закладі догляду сягає 8,5 місяця — Korea Herald

У Південній Кореї батьки малюків у середньому чекають 8,5 місяця на зарахування дитини до закладу денного догляду. Про це з посиланням на дані Міністерства освіти повідомляє Korea Herald. Дані отримав депутат парламенту Со Бом Су з правлячої Партії народної сили.

Черги до державних закладів довші

Для 18-місячних дітей строк очікування зріс порівняно з 5,8 місяця у 2022 році. У державних закладах денного догляду батьки 18-місячних дітей чекали в середньому 10,6 місяця проти 7,9 місяця у 2022 році.

Для шестимісячних дітей середній час очікування становив 6,2 місяця, а для 30-місячних — вісім місяців проти 5,8 місяця у 2022 році. В усіх вікових групах середній строк очікування становив 7,5 місяця, тоді як у 2022 році він дорівнював 5,3 місяця. Його обчислювали від подання заяви до підтвердження зарахування.

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Кількість закладів зменшується

З 2022 року до першої половини 2026 року в країні закрилися 11 093 заклади денного догляду за дітьми. Найбільше закриттів зафіксували в провінції Кьонгі — 3234, у Сеулі — 1502.

За даними Корейської статистичної інформаційної служби, кількість таких закладів скорочується 12 років поспіль: із пікових 43 770 у 2013 році до 26 064 у 2025 році. Серед закладів, що закрилися з 2022 року, 43,9% назвали причиною зменшення кількості дітей, а 31,3% — фінансові труднощі. На домашні та приватні заклади припало 92,2% усіх закриттів.

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